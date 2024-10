Ucraina, Zelensky in pressing su Usa e Nato: “Aiuti non arrivano” (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky alza la voce con gli Stati Uniti e con la Nato. In una fase cruciale della guerra con la Russia, mentre la Corea del Nord mette i propri soldati a disposizione di Vladimir Putin, l’Ucraina deve fare i conti con Aiuti centellinati e divieti. Kiev, dice Zelensky, ha ricevuto solo il 10% degli Aiuti militari statunitensi approvati dal Congresso all’inizio di quest’anno. La Russia, che ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nel febbraio 2022, continua a compiere progressi sul fronte nel Donetsk mentre l’esercito di Kiev è surclassato in termini di armamenti. “Prima del summit di Washington” a luglio, “i nostri partner hanno detto che non erano pronti ad accogliere l’Ucraina nella Nato ma avrebbero fornito 6 o 7 sistemi di difesa aerea per proteggere i nostri cieli. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyralza la voce con gli Stati Uniti e con la. In una fase cruciale della guerra con la Russia, mentre la Corea del Nord mette i propri soldati a disposizione di Vladimir Putin, l’deve fare i conti concentellinati e divieti. Kiev, dice, ha ricevuto solo il 10% deglimilitari statunitensi approvati dal Congresso all’inizio di quest’anno. La Russia, che ha inviato decine di migliaia di truppe innel febbraio 2022, continua a compiere progressi sul fronte nel Donetsk mentre l’esercito di Kiev è surclassato in termini di armamenti. “Prima del summit di Washington” a luglio, “i nostri partner hanno detto che non erano pronti ad accogliere l’nellama avrebbero fornito 6 o 7 sistemi di difesa aerea per proteggere i nostri cieli.

