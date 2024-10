Nintendo Music annunciato e rilasciato su Android e iOS (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nintendo ha annunciato e rilasciato a sorpresa su Android e iOS la sua nuova app, che prende il nome di Nintendo Music, e permette agli abbonati Nintendo Switch Online di accedere ad un vasto catalogo Musicale, con brani tratti naturalmente dai più iconici giochi Nintendo. Nintendo Music è arrivata per gli abbonati Switch Online L’app permette di ascoltare i brani in streaming o di scaricarli nell’app per la riproduzione offline. Attraverso una ricerca avanzata avete la possibilità di trovare facilmente e velocemente la traccia che volete riprodurre, digitando il nome del gioco, traccia o playlist, con tanto di screenshoot associato ad ciascun brano. La particolarità interessante è la possibilità di riprodurre le Musiche in sottosfondo con ascolto continuo, affidandosi al loop, con la possibilità di estendere le tracce fino a 60 minuti. Gamerbrain.net - Nintendo Music annunciato e rilasciato su Android e iOS Leggi tutto 📰 Gamerbrain.net (Di giovedì 31 ottobre 2024)haa sorpresa sue iOS la sua nuova app, che prende il nome di, e permette agli abbonatiSwitch Online di accedere ad un vasto catalogoale, con brani tratti naturalmente dai più iconici giochiè arrivata per gli abbonati Switch Online L’app permette di ascoltare i brani in streaming o di scaricarli nell’app per la riproduzione offline. Attraverso una ricerca avanzata avete la possibilità di trovare facilmente e velocemente la traccia che volete riprodurre, digitando il nome del gioco, traccia o playlist, con tanto di screenshoot associato ad ciascun brano. La particolarità interessante è la possibilità di riprodurre lehe in sottosfondo con ascolto continuo, affidandosi al loop, con la possibilità di estendere le tracce fino a 60 minuti.

