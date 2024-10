L’ultimo prodigio di Antonio Conte: la rinascita di Mathias Olivera (Di giovedì 31 ottobre 2024) Oltre all’avvincente avvio di campionato, il Napoli può sorridere anche grazie alla rinascita di Mathias Olivera. L’uruguaiano è passato da calciatore sottovalutato a pilastro della squadra. Dopo l’incerta stagione passata, il terzino ha trovato il suo ritmo, dimostrando di essere uno dei migliori in campo specie durante l’ultima partita contro il Milan a San Siro. L'articolo L’ultimo prodigio di Antonio Conte: la rinascita di Mathias Olivera Leggi tutto 📰 Dailynews24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Oltre all’avvincente avvio di campionato, il Napoli può sorridere anche grazie alladi. L’uruguaiano è passato da calciatore sottovalutato a pilastro della squadra. Dopo l’incerta stagione passata, il terzino ha trovato il suo ritmo, dimostrando di essere uno dei migliori in campo specie durante l’ultima partita contro il Milan a San Siro. L'articolodi: ladi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Empoli-Napoli, pericolo Sebastiano Esposito: è cresciuto con Lukaku; Da babya flop Inter, ora va al Milan: ve lo ricordate?; Meret infortunato,porta il "baby" Turi in panchina contro il Palermo; Milan, chi sarà il nuovo allenatore: da Farioli a De Zerbi, Tedesco e Fonseca. Le ultime news; Super colpo Milan: l'attaccante da 324 gol in carriera è già a Milanello! Affare capolavoro; Folorunsho, dall’Italia al Napoli: «Adesso sogno ad occhi aperti»; Approfondisci 🔍

Il Napoli si candida alla vittoria dello scudetto, Cagni: 'Conte è un allenatore esperto'

(it.blastingnews.com)

Antonio Conte sembra aver trovato la quadratura giusta ma la strada è ancora lunga, anche Montella conferma la qualità della rosa di Conte ...

Il Napoli di Antonio Conte fa sognare, l’intervista Edoardo Cosenza, «Io, assessore e supertifoso con i figli vado in curva B»

(ilmattino.it)

Edoardo Cosenza - assessore alle Infrastrutture - curvaiolo doc, ultras e supertifoso del Napoli. Insomma, la maglia azzurra e lo stadio di Fuorigrotta cosa sono per lei? «Vado allo stadio ...

Conte e il Napoli alla resa dei conti: Atalanta e Inter per la fuga scudetto

(sportmediaset.mediaset.it)

Il primo ostacolo - leggasi Milan - è stato saltato senza nessun problema. Ora, però, l'asticella si alza ulteriormente e sul cammino del Napoli capolista arriveranno, nell'arco di due settimane, Atal ...

Napoli, i numeri in partenza di Antonio Conte: solo una volta ha fatto meglio in carriera

(ilmattino.it)

E ancora martedì sera dopo la vittoria a Milano. «Nessuno lo avrebbe detto» sottolinea Antonio Conte, l’uomo delle partenze lanciate. Anche al primo anno. Quella sconfitta di Verona alla prima di ...