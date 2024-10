Juve, che succede: solo due vittorie in casa e la difesa balla. Skriniar è una idea (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torino, 31 ottobre 2024 – Chi l’avrebbe mai detto che già a fine ottobre Thiago Motta si sarebbe ritrovato a sette lunghezze da Antonio Conte. Non è un divario decisivo, nessuno Scudetto è mai stato vinto in autunno, ma di sicuro gli squarci che si aprono sulla differenza di solidità tra le due squadre impongono una riflessione. Anche perché la Juve era reduce da un mezzo miracolo a Milano con un quattro a quattro frutto di due giocate di Yildiz dopo i diversi rischi di subire il quinto. La tenuta difensiva inizia a pagare il conto e molte delle cause si potrebbero ricondurre all’infortunio di Gleison Bremer, il miglior difensore della squadra e non è un mistero il fatto che Cristiano Giuntoli voglia correre ai ripari a gennaio. Ma preoccupa un po’ tutta la struttura che ha in breve tempo perso tutto l’equilibrio che Motta aveva costruito nei primi due mesi di stagione. Sport.quotidiano.net - Juve, che succede: solo due vittorie in casa e la difesa balla. Skriniar è una idea Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torino, 31 ottobre 2024 – Chi l’avrebbe mai detto che già a fine ottobre Thiago Motta si sarebbe ritrovato a sette lunghezze da Antonio Conte. Non è un divario decisivo, nessuno Scudetto è mai stato vinto in autunno, ma di sicuro gli squarci che si aprono sulla differenza di solidità tra le due squadre impongono una riflessione. Anche perché laera reduce da un mezzo miracolo a Milano con un quattro a quattro frutto di due giocate di Yildiz dopo i diversi rischi di subire il quinto. La tenuta difensiva inizia a pagare il conto e molte delle cause si potrebbero ricondurre all’infortunio di Gleison Bremer, il miglior difensore della squadra e non è un mistero il fatto che Cristiano Giuntoli voglia correre ai ripari a gennaio. Ma preoccupa un po’ tutta la struttura che ha in breve tempo perso tutto l’equilibrio che Motta aveva costruito nei primi due mesi di stagione.

Non vogliamo più sentir parlare di scudetto. Non bisogna guardare la classifica, non bisogna lamentarsi degli assenti ma bisogna solo lavorare, lavorare e migliorare tutti, ...

C'è qualcosa che non va in questa Juventus, purtroppo non è possibile vincere solo due partite in casa, non è possibile pareggiare con Cagliari e Parma, come ieri con ...

Halloween è alle porte e la Juventus decide di spaventare tutti con una difesa horror. Quello contro il Parma è l’ ennesimo pareggio stagionale (in casa, il sesto totale ): un 2-2 che sa di sconfitta.

Vero, la Juve non ... rimontando due reti in un match che sembrava ormai perso. I numeri della difesa bianconera sono però profondamente cambiati proprio nelle ultime tre partite. A iniziare il trend ...