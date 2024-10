Quotidiano.net - Banca Ifis investe sull’economia della bellezza

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "L’imprenditore che porta l’arte e la cultura all’interno del proprio ecosistema d’impresa ne trae vantaggio, non solo perché lafa bene all’animo, ma anche perché essa genera benessere psico-fisico ed economico. In poche parole, le imprese che investono al loro interno in arte e cultura performano molto più dei loro competitor". Così il presidente di, Ernesto Fürstenberg Fassio, ieri alla presentazione a Mestrequinta edizione del rapporto “Economia“, con cui sono state indagate le attitudini nel sensopromozione di arte e cultura di centinaia di realtà imprenditoriali. Quelle che investono in questa direzione, si legge nello studio, sono 732 in 18 regioni, si trovano prevalentemente in Lombardia (227), Veneto (123) ed Emilia Romagna (112), e fra queste ci sono 16 gruppiri.