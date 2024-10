Ilfattoquotidiano.it - Fetta di dolce letale per una turista 14enne a Roma: morta per shock anafilattico. Il padre addolorato per il decesso improvviso, è stato colto da malore e ricoverato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si era recata acon i genitori per ammirare le bellezze del Colosseo e dei Fori Imperiali, ma anche per gustare i gustosissimi piatti della cucinana. Qualcosa però è andato storto. A riportare la storia di una sfortunatainglese è il quotidiano La Repubblica. La vittima di soli 14 anni èperdovuto a un’allergia alle arachidi. Unadiconteneva residui di arachidi ed è stataper la ragazza. La Procura ha avviato un’inchiesta affidata alla polizia anche per sapere se la giovane, che sarà sottoposta ad autopsia, avesse comunicato la sua allergia al personale del ristorante. La famiglia era appena arrivata aed era andata a pranzo in un ristorante nel quartiere Gianicolense. Laha cominciato a sentirsi male da subito, ma la situazione è precipitata quando è rientrata in hotel.