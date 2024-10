Regionali, Ugolini incontra a Cesenatico i balneari: "Sul turismo serve una nuova visione. Non faccio promesse irrealizzabili" (Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina a Cesenatico la candidata alla presidenza della Regione del centrodestra Elena Ugolini ha incontrato le rappresentanze della categoria dei balneari della costa romagnola. Erano presenti Sib-Confcommercio, Fiba-Confeserfenti, Confartigianato balneari, Cna, Legacoop e Oasi. Presente Cesenatoday.it - Regionali, Ugolini incontra a Cesenatico i balneari: "Sul turismo serve una nuova visione. Non faccio promesse irrealizzabili" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina ala candidata alla presidenza della Regione del centrodestra Elenahato le rappresentanze della categoria deidella costa romagnola. Erano presenti Sib-Confcommercio, Fiba-Confeserfenti, Confartigianato, Cna, Legacoop e Oasi. Presente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a Cesenatico i balneari: "Sul turismo serve una nuova visione. Non faccio promesse irrealizzabili"; Elezioni, Elenaarriva nel Ferrarese: tre incontri in programma; Confcooperativea Ravenna: «Manodopera e ricostruzione le priorità »; Elezionigli alluvionati del quartiere Borgo; Elezioni. Parte in Romagna la settimana di incontri di Elena; Elezioni, ElenaAssoavi e Confindustria: "Le imprese chiedono meno burocrazia"; Leggi >>>

Regionali Emilia Romagna e Umbria, dopo il successo di Bucci Liguria il centrodestra ora sogna la tripletta

(ilmessaggero.it)

Se quella delle Regionali d'autunno fosse una partita, la vittoria del centrodestra di ieri in terra ligure sarebbe quell'1 a 0 che risolleva il morale degli sfavoriti alla vigilia.

Federmanager Bologna incontra i candidati presidente di regione

(ilnordestquotidiano.it)

Federmanager Bologna incontra i candidati presidente di regione. Ugolini e De Pascale hanno incontrato il mondo dei dirigenti d’azienda.

Chi sono i candidati di Modena alle elezioni regionali

(ilrestodelcarlino.it)

È quasi ora di tornare alle urne. Anche a Modena come in tutta l'Emilia Romagna, domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15, si andrà alle urne per eleggere il president ...

Regionali. Ecco i nomi della Lista Civica Ugolini presidente - Rete Civica | VIDEO

(bolognatoday.it)

Sostenuta da Fdi, Fi e Lega la candidata Elena Ugolini propone anche propone profili apartitici "a contatto con il territorio" ...