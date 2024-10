Maltempo e allagamenti, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo gli ennesimi eventi meteorologici che hanno causato molti danni in gran parte del territorio dell'Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre, il Governo ha deliberato oggi pomeriggio, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza per 12 mesi e lo Modenatoday.it - Maltempo e allagamenti, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo gli ennesimi eventi meteorologici che hanno causato molti danni in gran parte del territorio dell'Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre, il Governo hato oggi pomeriggio, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lodiper 12 mesi e lo

Maltempo in Campania: i video degli allagamenti in penisola sorrentina, l'acqua invade le strade e manda il traffico in tilt

Violenti rovesci stanno colpendo in queste ore – venerdì 18 ottobre – sulla penisola sorrentina, in Campania. A Sorrento, come mostrano le immagini, l’acqua ha allagato le strade e mandato in tilt la ...

Maltempo: Bernini, come sempre il governo farà la sua parte

Per la ministra dell'Università e ricerca, che nel corso della giornata ha preso parte ai tavoli in Prefettura a Bologna "dobbiamo ragionare tutti insieme sul cambiamento climatico" ...

Meteo – Allerta della Protezione Civile oggi per il maltempo, ecco dove

Meteo ancora perturbato su parte d'Italia con fenomeni localmente intensi, scatta l'allerta arancione della Protezione Civile ...

I danni del maltempo, il bonus per chi rinvia la pensione, i soldati Onu sotto attacco e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

