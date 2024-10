Liguria: Boccia, 'Pd sfiora il 30% e Bucci vince grazie a Scajola e liste Toti' (Di martedì 29 ottobre 2024) ROma, 29 ott (Adnkronos) - "In Liguria il Pd sfiora il 30% e cresce. Toti alle precedenti regionali vinceva con quasi 20 punti di scarto. Ieri Bucci ha vinto per un punto. A Genova Bucci, sindaco in carica, è stato battuto, con quasi 10 punti di scarto, da Orlando, perdendo quasi 10 mila voti rispetto alle comunali del 2022. La destra ha vinto, è vero, e la coalizione di centrosinistra ha evidenziato problemi. Ma queste elezioni regionali la destra le vince grazie al lavoro di Scajola a Imperia e alle liste che si richiamano a Toti”. Lo ha detto a ‘5 minuti' su Rai 1 il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. Liberoquotidiano.it - Liguria: Boccia, 'Pd sfiora il 30% e Bucci vince grazie a Scajola e liste Toti' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ROma, 29 ott (Adnkronos) - "Inil Pdil 30% e cresce.alle precedenti regionaliva con quasi 20 punti di scarto. Ieriha vinto per un punto. A Genova, sindaco in carica, è stato battuto, con quasi 10 punti di scarto, da Orlando, perdendo quasi 10 mila voti rispetto alle comunali del 2022. La destra ha vinto, è vero, e la coalizione di centrosinistra ha evidenziato problemi. Ma queste elezioni regionali la destra leal lavoro dia Imperia e alleche si richiamano a”. Lo ha detto a ‘5 minuti' su Rai 1 il presidente dei senatori del Pd Francesco

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Risultati ballottaggio Perugia, Ferdinandi batte Scoccia. I complimenti di Schlein dopo la vittoria nel testa a testa; Elezioni Europee, sondaggi per circoscrizione: M5S salvato dal Sud, Meloni vola in casa Lega, Azione rischia, boom De Luca solo in Sicilia; Elezioni Regionali, Toti confermato governatore: Sansa superato di 14 punti; La sardina Santori si ‘mangia’ il PD: è il più votato tra i Dem a Bologna; Erutta il vulcano alle Canarie, la lavale case: migliaia di sfollati a La Palma; Manfredila vittoria al primo turno a Napoli, Maresca seminato, Bassolino ago della bilancia; Leggi >>>

Il centrodestra per un soffio mantiene la Regione Liguria, Pd più votato

(quotidianodelsud.it)

Il voto nella Regione Liguria, testa a testa fino alla fine: il centrodestra ce la fa per un soffio, il Pd è il più votato. Crollo del M5s ...

L’analisi del voto in Liguria, Pd primo partito ma non basta: crollano i 5 Stelle a casa di Grillo

(msn.com)

La lite tra Conte e il garante affossa il Movimento. Ma così alla fine paga il campo largo. A sinistra la logica dei veti contro Renzi svantaggia Orlando e vanifica il risultato dei dem ...

Regionali Liguria, Bucci vince al fotofinish: «Sarò presidente di tutti». Sconfitto Orlando, esulta il centrodestra. Crollo M5S e Pd primo parito

(ilmessaggero.it)

Una vittoria di misura. Basta però a riscrivere la partita delle amministrative autunnali. Per settemila voti il centrodestra conquista la Liguria. Marco Bucci, sindaco di Genova ...

Tragedia sfiorata durante la passeggiata con il cane: l'animale precipita nel burrone, viene rintracciato grazie al collare Gps, soccorso e salvato

(msn.com)

CISON - Il cane è caduto in un burrone. Ieri pomeriggio, lunedì 28 ottobre, stava passeggiando lungo un sentiero nella zona del passo San Boldo, tra Cison e Borgo Valbelluna, assieme al proprietario.