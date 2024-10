ATP Parigi-Bercy, Mannarino fa fuori Paul. Tsitsipas e Humbert se la cavano (Di martedì 29 ottobre 2024) Chiusa la prima giornata del Masters1000 di Parigi-Bercy. L’ultimo di questa caratura che non ha ben portato ai colori italiani: in ventiquattro ore abbiamo salutato Luciano Darderi, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, usciti sconfitti rispettivamente da Tallon Grieksspoor, Alexander Bublik e Nicolas Jarry. In chiusura di giornata Adrian Mannarino ha fatto felice tutta la Accor Arena: lo stagionato transalpino ha sorpreso Tommy Paul, testa di serie numero 11 del tabellone, giocando un match di livello e approfittando di una giornata pessima con la seconda dell’americano, da 10/30 complessivo. Se la cava invece Stefanos Tsitsipas: il tennista ellenico ha dovuto rimontare contro Roberto Carballes Baena, che ha avuto accesso al torneo come lucky loser, raggiungendo così il secondo turno dove affronterà Alejandro Tabilo, che ha vinto un’aspra battaglia con Nuno Borges. Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, Mannarino fa fuori Paul. Tsitsipas e Humbert se la cavano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Chiusa la prima giornata del Masters1000 di. L’ultimo di questa caratura che non ha ben portato ai colori italiani: in ventiquattro ore abbiamo salutato Luciano Darderi, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, usciti sconfitti rispettivamente da Tallon Grieksspoor, Alexander Bublik e Nicolas Jarry. In chiusura di giornata Adrianha fatto felice tutta la Accor Arena: lo stagionato transalpino ha sorpreso Tommy, testa di serie numero 11 del tabellone, giocando un match di livello e approfittando di una giornata pessima con la seconda dell’americano, da 10/30 complessivo. Se la cava invece Stefanos: il tennista ellenico ha dovuto rimontare contro Roberto Carballes Baena, che ha avuto accesso al torneo come lucky loser, raggiungendo così il secondo turno dove affronterà Alejandro Tabilo, che ha vinto un’aspra battaglia con Nuno Borges.

