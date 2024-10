Montevarchi. Il week end del Rugby Mammut (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 – La squadra Under14 Rugby Mammut insieme a @valdelsaRugby e @cretesenesiRugby ha partecipato sabato scorso a un triangolare contro le franchigie Montelupo-Scandicci e quella Sieci-Mugello, mostrando grande determinazione e buona qualità di gioco. Nella prima partita, i ragazzi valdarnesi hanno ottenuto una vittoria per 52-0 contro Montelupo-Scandicci. Bene in attacco e difesa compatta. La seconda sfida contro @valdisieveRugby è stata più combattuta, terminando con una sconfitta di misura per 21-14. Nonostante il risultato, i Mammut hanno dimostrato una buona attitudine in difesa e un gioco perlopiu organizzato, confermando i progressi fatti. La squadra è pronta per la prossima sfida, con determinazione e desiderio di crescere. I piccoli Mammut Under8 si sono confrontati con determinazione ed entusiasmo alla festa del Rugby di Colle Val D'Elsa. Lanazione.it - Montevarchi. Il week end del Rugby Mammut Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 – La squadra Under14insieme a @valdelsae @cretesenesiha partecipato sabato scorso a un triangolare contro le franchigie Montelupo-Scandicci e quella Sieci-Mugello, mostrando grande determinazione e buona qualità di gioco. Nella prima partita, i ragazzi valdarnesi hanno ottenuto una vittoria per 52-0 contro Montelupo-Scandicci. Bene in attacco e difesa compatta. La seconda sfida contro @valdisieveè stata più combattuta, terminando con una sconfitta di misura per 21-14. Nonostante il risultato, ihanno dimostrato una buona attitudine in difesa e un gioco perlopiu organizzato, confermando i progressi fatti. La squadra è pronta per la prossima sfida, con determinazione e desiderio di crescere. I piccoliUnder8 si sono confrontati con determinazione ed entusiasmo alla festa deldi Colle Val D'Elsa.

