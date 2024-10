Zonawrestling.net - Bo Dallas:”Sono onorato e felice di mantenere viva la visione di mio fratello”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La comunità del wrestling continua a sentire la perdita di Bray Wyatt, scomparso il 24 agosto 2024. Conosciuto per la sua creatività e la capacità di unire l’horror all’arte del wrestling professionale, Wyatt ha dato vita a personaggi indimenticabili come The Fiend, lasciando un segno indelebile nell’industria. Ora, l’eredità di Wyatt vive attraverso i Wyatt Sicks, fazione guidata da suo, Bo. Durante un’intervista con “Headlock”, Boha parlato dell’importanza di portare avanti ladi Bray, sottolineando il significato di continuare il percorso creativo di suo, “Non ciparole per spiegarlo, davvero” ha detto Bo quando gli è stato chiesto dell’omaggio a Bray in WWE 2K24. “Tutto quello che ho fatto e che abbiamo fatto è per rendere omaggio a miola sua eredità.