Schianto tra auto sulla Cremasca | muore 43enne feriti due bambini

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cologno al Serio. Tragedia: Margjoka Gezim,albanese residente a Crema, ha perso la vita in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (domenica 27 ottobre) sull’ex Statale 591 tra Cologno al Serio e Morengo. L’allarme è scattato intorno alle 13,30. Frammentarie le prime informazioni sullo: secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale di Bergamo l’incidente avrebbe coinvolto tre. L’uomo viaggiava in direzione Cologno e si sarebbe scontrato frontalmente contro una seconda macchina con a bordo una famiglia (mamma, papà e due bimbi). Una terza, una Fiesta, sarebbe finita fuori dalla carreggiata per evitare l’impatto con gli altri due mezzi. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del, che sarebbe morto sul colpo.