Inter e Juve si fermano a vicenda: Napoli a + 4 sui nerazzurri (Di domenica 27 ottobre 2024) Pari scoppiettante a San Siro nel 'derby d'Italia' tra Inter e Juventus. L'attesissimo match tra nerazzurri e bianconeri finisce con un clamoroso 4-4, frutto di un'altalena di emozioni davvero inaspettata. Tra i grandi protagonisti del match c'è anche l'ex centrocampista del Napoli Piotr Napolitoday.it - Inter e Juve si fermano a vicenda: Napoli a + 4 sui nerazzurri Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Pari scoppiettante a San Siro nel 'derby d'Italia' trantus. L'attesissimo match trae bianconeri finisce con un clamoroso 4-4, frutto di un'altalena di emozioni davvero inaspettata. Tra i grandi protagonisti del match c'è anche l'ex centrocampista delPiotr

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juve 4-3 LIVE : partita che non finisce mai - i nerazzurri mancano il 5-2 e Yildiz la riapre! - A San Siro il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra Inter-Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter–Juve, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A ... (Calcionews24.com)

La moviola di Inter-Juve - netti i rigori dati ai nerazzurri : perché il mani di Dumfries è ininfluente - La moviola di Inter-Juventus: l'arbitro Guida concede due rigori ai nerazzurri nel primo tempo. Netto il fallo di Danilo su Thuram così come quello di Kalulu su Dumfries, decisione corretta del direttore di gara e del VAR anche per quanto riguarda ... (Fanpage.it)

Clamorosa rimonta della Juve a San Siro. Con l'Inter finisce 4-4 - Edizione spettacolare del derby d'Italia. Gol, rigori e tante emozioni con le due squadre che si dividono la posta ... (agi.it)

Inter-Juventus 4-4: derby d’Italia infinito, Yildiz entra e rilancia bianconeri - Gara ricca di scena. La squadra di Inzaghi, avanti di due reti, viene agguantata nel finale da una doppietta del turco ... (repubblica.it)

Inter-Juventus LIVE alle 18, le ultime sulle formazioni - Inter e Juventus si affrontano al Meazza per la nona giornata di Serie A nel derby d`Italia numero 251 in partite ufficiali, il numero 183 in Serie A. Il bilancio. (msn.com)

Inter-Juventus è già iniziata: “Problemi diversi, uno dei due si farà male” - L'attesissimo derby d'Italia è sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori già da diversi giorni: arriva la sentenza inappellabile ... (interlive.it)