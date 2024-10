Inter-news.it - Ambrosini: «Inter favorita sulla Juventus per questi motivi!»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Massimoha espresso le sue sensazioni in vista di. Dal suo punto di vista, i nerazzurri sono favoriti per alcune ragioni specifiche. Ma l’incontro sarà deciso da un fattore. LA GARA –venuto a Radio TV Serie A sul tema dello scontro diretto tradi domenica 27 ottobre, l’ex calciatore Massimoha indicato i nerazzurri favoriti per il successo finale. Queste le ragioni da lui elencate: «Secondo me è una partita in cui le due squadre possono alzare il livello rispetto alla Champions. Mi aspetto che l’possa partire forte e in modo più convinto della. Si parla di chi perde di più dalle assenze io penso che i bianconeri abbiano qualcosa in più di cui lamentarsi. Loro hanno bisogno di più continuità , dato che sono all’inizio di un percorso».