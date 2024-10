Scalvini, il rientro si avvicina: allenamento individuale in campo (Di giovedì 24 ottobre 2024) ATALANTA. A meno di cinque mesi dall’infortunio di inizio giugno, Giorgio Scalvini giovedì 24 ottobre è tornato ad allenarsi sul campo a Zingonia per una seduta individuale. Il rientro si avvicina. Ecodibergamo.it - Scalvini, il rientro si avvicina: allenamento individuale in campo Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ATALANTA. A meno di cinque mesi dall’infortunio di inizio giugno, Giorgiogiovedì 24 ottobre è tornato ad allenarsi sula Zingonia per una seduta. Ilsi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta - Scalvini vede il rientro : torna ad allenarsi in campo - Zingonia. Un altro passo, decisivo verso il rientro in campo. Giorgio Scalvini è tornato a lavorare in campo dopo l’infortunio al legamento crociato rimediato lo scorso 2 giugno nell’ultima partita della stagione. Il classe 2003 giovedì (24 ... (Bergamonews.it)

Atalanta : Scalvini di nuovo in campo dopo 5 mesi - ipotesi anticipo del rientro - Sembrano accorciarsi i tempi per il rientro di Giorgio Scalvini dopo la lesione al crociato anteriore sinistro del 2 giugno scorso contro la Fiorentina. Il difensore dell’Atalanta è infatti tornato ad allenarsi da solo in campo a Zingonia dopo 9 ... (Sportface.it)