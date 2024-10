Gaeta.it - La scomparsa di Ron Ely: l’attore simbolo di Tarzan ci lascia all’età di 86 anni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) statunitense Ron Ely, famoso per il suo iconico ruolo di, è morto il 29 settembre 2023 nella sua residenza a Los Alamos, California. La notizia è stata condivisa dalla figlia, Kirsten Casale Ely, attraverso i social media e confermata a Fox News Digital. Con una carriera che ha segnato il panorama televisivo degli'60, Ely non è solo ricordato per il suo personaggio nella serie, ma anche per la sua carriera poliedrica che ha incluso ruoli in film e serie televisive. La sua figura è quella di un uomo che ha ispirato molti, e suo malgrado la sua vita privata è stata segnata da tragedie. La carriera di Ron Ely: da Hereford aRonald Pierce Ely, nato il 21 giugno 1938 a Hereford, Texas, ha iniziato la sua carriera artistica in tenera età. Alto e con un aspetto affascinante, è arrivato presto a Hollywood.