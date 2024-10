Cardi B ricoverata d’urgenza in ospedale: emergenza medica in corso (Di giovedì 24 ottobre 2024) La cantante Cardi B è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un’emergenza medica, notizia che lei stessa ha condiviso con i fan tramite un post su Instagram. “Sono così triste di dover condividere questa notizia, ma sono in ospedale per riprendermi da un’emergenza medica avuta negli ultimi due giorni e non potrò esibirmi al ONE MusicFest“, ha scritto l’artista. Cardi B, il cui vero nome è Belcalis Marlenis Almánzar, non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni del ricovero, ma ha espresso il suo rammarico per l’annullamento del concerto, previsto per questo sabato ad Atlanta. Già lunedì scorso, la rapper aveva fatto una diretta Instagram dal letto dell’ospedale, ma non aveva parlato del motivo per cui si trovava ricoverata. Thesocialpost.it - Cardi B ricoverata d’urgenza in ospedale: emergenza medica in corso Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La cantanteB è stataina causa di un’, notizia che lei stessa ha condiviso con i fan tramite un post su Instagram. “Sono così triste di dover condividere questa notizia, ma sono inper riprendermi da un’avuta negli ultimi due giorni e non potrò esibirmi al ONE MusicFest“, ha scritto l’artista.B, il cui vero nome è Belcalis Marlenis Almánzar, non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni del ricovero, ma ha espresso il suo rammarico per l’annullamento del concerto, previsto per questo sabato ad Atlanta. Già lunedì s, la rapper aveva fatto una diretta Instagram dal letto dell’, ma non aveva parlato del motivo per cui si trovava

