Sport.quotidiano.net - Troppo Aston Villa, il Bologna in ginocchio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini BIRMINGHAM Come un giovane elefante che deve imparare a muoversi: se lo metti all’interno di un negozio di cristalli, il danno è quasi assicurato. Così questodi Vincenzo Italiano:poco sicuro di sé in questo momento per poter stare dentro un palcoscenico bello e impossibile come la Champions League senza il rischio di farsi male. La sconfitta per 2-0 nel giardino dell’è un’altra picconata alle certezze già molto precarie dei rossoblù. Un punto su tre partite nell’Europa più nobile, per un bilancio drammatico che, abbracciando anche il campionato, sentenzia senza appello: una sola vittoria in undici gare stagionali. Numeri che certificano tutte le difficoltà di un progetto tecnico stravolto dalla fuga di Thiago e depauperato dagli addii di Calafiori e Zirkzee. Che sarebbe stato complicatissimo ripetersi, era scontato.