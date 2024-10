Lanazione.it - Note orientali con Gherardi & Vertunni e a seguire Munedaiko

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Music Pool, venerdì 25 ottobre (ore 21), presenta un doppio concerto al Teatro Cantiere Florida dedicato alla musica orientale cone a. Leo(sitar) e Francesco(tabla) propongo un live sulle antiche sonorità indiane. Leo, sitarista concertista con vasta esperienza internazionale, specializzato nella musica classica hindustani, ha all’attivo numerose collaborazioni di commistione culturale (flamenco, jazz, classica occidentale, elettronica)., compositore e polistrumentista, diplomato in Tradizioni Musicali Extraeuropee, si è specializzato in tabla (percussioni classiche indiane) con i maestri Nihar Metha e Pandit Puran Maharaj in India.