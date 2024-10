Ilrestodelcarlino.it - Caffè, abolito il prezzo di Stato. Accolte le richieste dei baristi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "È un provvedimento che abbiamo voluto per una migliore tutela del consumatore, ma anche degli operatori economici che lavorano onestamente. Un elemento molto interessante è la class action. Con questo strumento si va a perseguire chi truffa. È uno strumento concreto ed efficace anche per la tutela di chi lavora bene". Ma in quel decreto, ’raccontato’ da Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi in Consiglio grande e generale, e poi ratificato all’unanimità con 35 voti, c’è anche un emendamento del governo che rende effettiva, a partire dalla data di approvazione del decreto delegato anzichè dal primo giorno del prossimo anno, l’abrogazione della Commissione Prezzi. E, quindi, di quel ’listino caffetteria’ imposto a bar, ristoranti e alberghi, di cui si è discusso tanto negli anni e nelle settimane scorse.