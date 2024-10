Assolti due manifestanti No Green Pass: non violarono le disposizioni del questore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) TRIESTE - Assolti due manifestanti No Green Pass per i fatti accaduti durante il corteo del 28 ottobre 2021. I due erano ritenuti responsabili del fatto che alcuni partecipanti alla manifestazione non si erano fermati in piazza Venezia, come disposto dalla Questura, ma avevano proseguito verso Triesteprima.it - Assolti due manifestanti No Green Pass: non violarono le disposizioni del questore Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) TRIESTE -dueNoper i fatti accaduti durante il corteo del 28 ottobre 2021. I due erano ritenuti responsabili del fatto che alcuni partecipanti alla manifestazione non si erano fermati in piazza Venezia, come disposto dalla Questura, ma avevano proseguito verso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pandemia, blitz senza mascherina in Comune: assolti - Due uomini entrarono in municipio chiedendo di vedere il sindaco. La difesa: "Sono rimasti sei minuti e poi se ne sono andati subito" . (ilrestodelcarlino.it)

Baby Gang assolto dall'accusa di rapina: "Non ci sono le prove" - Non sarebbero stati effettuati i "doverosi approfondimenti di indagine", si legge ancora nelle motivazioni, così le indagini non hanno considerato come avrebbero dovuto altri soggetti potenzialmente ... (milanotoday.it)

Marco Venturi non era lo stalker di Carlotta Benusiglio, "su di lui solo illazioni" - Le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha assolto definitivamente l'ex compagno della stilista morta suicida nel 2016 ... (milanotoday.it)