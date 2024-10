IT-alert in Toscana | test collasso grandi dighe

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) IT-inIT-in, continua la messa a punto di IT-, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico di Protezione civile diretto alla popolazione, che dirama, a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Il prossimosi terrà il 23 ottobre alle ore 10 nei Comuni di Santa Luce, Castellina Marittima e Rosignano Marittimo interessati, per alcune porzioni di territorio, dallo scenario teorico di un potenzialedella diga di Santa Luce, in provincia di Pisa.