Bianca Berlinguer si lamenta nel fuorionda: “Se fossi rimasta in Rai, ora non andrei più in onda” (Di martedì 22 ottobre 2024) Striscia la notizia ha catturato le parole di Bianca Berlinguer sulla Rai nel fuorionda della registrazione di "È sempre CartaBianca": "Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi". Fanpage.it - Bianca Berlinguer si lamenta nel fuorionda: “Se fossi rimasta in Rai, ora non andrei più in onda” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Striscia la notizia ha catturato le parole disulla Rai neldella registrazione di "È sempre Carta": "Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi".

Il fuorionda di Bianca Berlinguer : “Ringrazio Dio di non essere rimasta in Rai - non sarei in onda” - Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…”. “Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi”, si sente dire a Berlinguer. . Quindi aggiunge: “Che poi se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati”. (Ilfattoquotidiano.it)

