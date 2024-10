WTA Ningbo 2024, Daria Kasatkina piega Mirra Andreeva in tre set e conquista il titolo (Di domenica 20 ottobre 2024) Il derby russo che ha dato vita all’ultimo atto dei Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 disputato sul cemento outdoor dell’omonima città cinese, ha premiato la numero 5 del seeding, Daria Kasatkina, capace di piegare la connazionale Mirra Andreeva con lo score di 6-0 4-6 6-4 in un’ora e 55 minuti di gioco. Nel primo set i due giochi iniziali sono molto combattuti, ed in entrambi i casi a spuntarla è Kasatkina dopo 12 punti. La numero 5 del seeding nel terzo game strappa ancora la battuta alla connazionale, questa volta a 30, e vola sul 3-0 pesante. Kasatkina è incontenibile, tiene il servizio a 15 e poi centra il terzo break consecutivo, in questo caso a 15, per il 5-0. La chiusura arriva ai vantaggi del sesto gioco, al secondo set point, sul 6-0 in 34 minuti. Oasport.it - WTA Ningbo 2024, Daria Kasatkina piega Mirra Andreeva in tre set e conquista il titolo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il derby russo che ha dato vita all’ultimo atto deiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500 disputato sul cemento outdoor dell’omonima città cinese, ha premiato la numero 5 del seeding,, capace dire la connazionalecon lo score di 6-0 4-6 6-4 in un’ora e 55 minuti di gioco. Nel primo set i due giochi iniziali sono molto combattuti, ed in entrambi i casi a spuntarla èdopo 12 punti. La numero 5 del seeding nel terzo game strappa ancora la battuta alla connazionale, questa volta a 30, e vola sul 3-0 pesante.è incontenibile, tiene il servizio a 15 e poi centra il terzo break consecutivo, in questo caso a 15, per il 5-0. La chiusura arriva ai vantaggi del sesto gioco, al secondo set point, sul 6-0 in 34 minuti.

