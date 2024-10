Trovato morto a Pianoro un 20enne scomparso dopo l'alluvione su Bologna, travolto dalla piena con l'auto (Di domenica 20 ottobre 2024) I vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo del 20enne travolto dall’alluvione a Pianoro, in provincia di Bologna Notizie.virgilio.it - Trovato morto a Pianoro un 20enne scomparso dopo l'alluvione su Bologna, travolto dalla piena con l'auto Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo deldall’, in provincia di

Bologna sott'acqua - "Restate a casa". Trovato morto il 20enne disperso a Pianoro - Subito dopo sono state allagate altre strade importanti dell'area sud ovest della città, come via Saragozza, via Andrea Costa e via San Mamolo, tutte chiuse al traffico. La sala stampa è aperta presso l'Auditorium, in via Vitorchiano 2". Il sindaco Matteo Lepore ha diffuso via social un appello a non uscire in strada, a non usare l'auto e a salire ai piani più alti se in prossimità dei torrenti. (Agi.it)