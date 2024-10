L’oro supera i 2.700 dollari l’oncia, perché il prezzo continua a salire (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo record storico del prezzo nominale delL’oro. Il metallo più prezioso ha raggiunto i 2.717 dollari l’oncia, crescendo di valore del 38% in una anno. Non si tratta di un picco improvviso quindi, ma di una continua crescita che si sta verificando ormai da mesi ed è spinta da numerosi fattori. Tra questi c’è una grande attività delle banche centrali nell’acquisto di oro come riserva di valore, preferito al dollaro per la paura che le elezioni americane portino alla Casa Bianca Donald Trump. A influire sul prezzo delL’oro sono però anche i timori per una correzione dei mercati, la politica sempre più isolazionista della Cina e l’instabilità geopolitica mondiale. Il nuovo record del prezzo delL’oro Alla chiusura dei mercati venerdì 18 ottobre L’oro ha raggiunto un nuovo record nominale storico. Il valore del metallo più prezioso ha superato la soglia dei 2. Quifinanza.it - L’oro supera i 2.700 dollari l’oncia, perché il prezzo continua a salire Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo record storico delnominale del. Il metallo più prezioso ha raggiunto i 2.717, crescendo di valore del 38% in una anno. Non si tratta di un picco improvviso quindi, ma di unacrescita che si sta verificando ormai da mesi ed è spinta da numerosi fattori. Tra questi c’è una grande attività delle banche centrali nell’acquisto di oro come riserva di valore, preferito al dollaro per la paura che le elezioni americane portino alla Casa Bianca Donald Trump. A influire suldelsono però anche i timori per una correzione dei mercati, la politica sempre più isolazionista della Cina e l’instabilità geopolitica mondiale. Il nuovo record deldelAlla chiusura dei mercati venerdì 18 ottobreha raggiunto un nuovo record nominale storico. Il valore del metallo più prezioso hato la soglia dei 2.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oro : continua a viaggiare sui 2.510 dollari l’oncia - Inoltre, l’escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente ha aumentato la domanda di beni rifugio come l’oro. it. L’oro continua a viaggiare sui 2. Ieri il presidente della Fed di San Francisco Mary Daly ha fatto eco alla posizione dovish di Powell, affermando che “il momento di aggiustare la politica e’ arrivato”. (Ildenaro.it)

Oro - nuovo record storico - vale 2.500 dollari l’oncia : perché continua a crescere - A metà pomeriggio, il prezzo dell’oro a Parigi era in rialzo dell’1,27%, attestandosi a 2. Nonostante i tentativi di mediazione per raggiungere una tregua, la persistente instabilità nella regione continua a alimentare la domanda di questo metallo prezioso, come evidenziato dall’analista Carsten Fritsch di Commerzbank. (Quifinanza.it)