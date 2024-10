LIVE – F1 GP Stati Uniti Austin 2024 | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Latestuale delledel Gran Premio degli. La F1 fa tappa in Texas, sul circuito del COTA di, per il diciannovesimo appuntamento del calendario. Il Circus inizia la triple header oltre oceano riportando in pista il format sprint, presente in sei round dei ventiquattro previsti per la stagione corrente. Team e piloti si devono quindi adattare ad un format che prevede duee due gare, con una sola sessione di prove libere. La gara sprint, in programma per sabato 19 ottobre, sarà seguita dalletradizionali, che decreteranno la griglia di partenza della gara domenicale. L’appuntamento per la caccia alla pole position è per mezzanotte italiana di domenica 20 ottobre. Sportface.it vi aggiornerà in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista! COME VEDERE LEIN TV 23:50 – Buonasera amici di Sportface.