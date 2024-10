Migranti, a Roma prima udienza di convalida per il trattenimento nel cpr in Albania (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si terrà domani a Roma, al tribunale civile di viale Giulio Cesare dove è stata predisposta un’aula per la videoconferenza, la prima convalida per il trattenimento di un migrante, emesso dalla questura di Roma il 17 ottobre, all’interno del cpr di Gjader in Albania. Il cittadino straniero, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, fa parte dei primi 16 Migranti, 10 cittadini provenienti dal Bangladesh e 6 dall’Egitto, trasportati in Albania dalla nave Libra della Marina Militare italiana. Lapresse.it - Migranti, a Roma prima udienza di convalida per il trattenimento nel cpr in Albania Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si terrà domani a, al tribunale civile di viale Giulio Cesare dove è stata predisposta un’aula per la videoconferenza, laper ildi un migrante, emesso dalla questura diil 17 ottobre, all’interno del cpr di Gjader in. Il cittadino straniero, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, fa parte dei primi 16, 10 cittadini provenienti dal Bangladesh e 6 dall’Egitto, trasportati indalla nave Libra della Marina Militare italiana.

La prima mondiale del film su Luigi Pirandello : al Festival del cinema di Roma sold out in meno di 5 minuti - Sono bastati appena 5 minuti per mandare in tilt il sito web dove erano stati messi in vendita i biglietti per consentire al pubblico di assistere alla prima mondiale di “Eterno visionario”, in programma sabato 19 ottobre alle 21,30 nella sala “Petrassi” dell’auditorium “Parco della musica Ennio. . (Agrigentonotizie.it)

Casa a Prima Vista : tutte le nuove puntate miste Roma-Milano - Giovedì 24 ottobre è la data in cui la vulcanica Ida farà finalmente capolino nella sua terra per una tappa in Costiera amalfitana. Corrado, nel frattempo, è volato a Bergamo per la “puntata mista” di lunedì 21 ottobre che lo vedrà contrapposto a Ida e Mariana. Sarà l’occasione propizia per mangiare dei veri “spaghetti a vongole”? Una settimana dopo i tre si ritroveranno, sempre in Campania, ... (Davidemaggio.it)

Roma ospita la prima Giornata del Caregiver e dell’Inclusione Sociale : un evento per valorizzare chi assiste - Tra questi, il caregiver familiare, l’autismo, l’integrazione socio-sanitaria, la vita indipendente e le problematiche connesse al ciclo vitale delle persone assistite. Sostenitori dell’iniziativa La Giornata del Caregiver e dell’Inclusione Sociale è stata organizzata dalla Regione Lazio con la collaborazione di partner significativi come l’EBTL , la Banca del Fucino e Poste Italiane. (Gaeta.it)