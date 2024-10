Ilrestodelcarlino.it - Incidente davanti all'autoporto di Cesena: tre feriti, uno è grave

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Tre mezzi coinvolti e tre persone ferite, una delle quali è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini col codice di massima gravità. E’ il bilancio di unche si è verificato questa mattina in via del Commercio, all’altezza dell’. A causare lo scontro sarebbe stata una mancata precedenza da parte di un’auto, che ha urtato un’altra vettura, col coinvolgimento pure di un autoarticolato. Nello specifico, a bordo di una Ford Focus viaggiava un uomo del 1989 insieme a un’altra persona, di origine di straniera la cui identificazione è in corso. L’altra auto è una Fiat Punto, il cui conducente, che viaggiava solo, è del 1970. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto alle tre persone rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso.