Terzotemponapoli.com - Verso Empoli-Napoli e non solo: parola a Valdifiori

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mirko, doppio ex di, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione Marte Sport Live. “Quella del Castellani non sarà una partita facile per il. L’è partito molto bene, con D’Aversa ha acquisito un’identità di squadra, subisce pochi gol e sfiderà ilsulle ali dell’entusiasmo. La squadra di Conte, dal canto suo, vorrà continuare a fare bene per restare in alta classifica per più tempo possibile. Gilmour regista? Lobotka ha dimostrato di essere imprescindibile, anche l’anno scorso in una stagione in cui è girato tutto male, ha dato il suo contributo”. Lobotka, Gilmour, Di Lorenzo “Ha disputato fin qui in stagione partite incredibili ma ilha un’ottima organizzazione di gioco ed un pensiero unico che gli permetterà di sopperire alla sua assenza.