Superlega, la Juventus dice: “Non gioco più, me ne vado” ma Barcellona e Real non vogliono sentirci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri sera la Juventus ha pubblicato un fascicolo relativo al bilancio dove si evincono alcuni dettagli sul progetto Superlega. L’ad di A22, Bernd Reichart, era tornato a parlare della questione in un’intervista alla rivista tedesca Kicker, precisando che l’obiettivo è di cominciare la competizione a settembre 2025. Ilnapolista.it - Superlega, la Juventus dice: “Non gioco più, me ne vado” ma Barcellona e Real non vogliono sentirci Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri sera laha pubblicato un fascicolo relativo al bilancio dove si evincono alcuni dettagli sul progetto. L’ad di A22, Bernd Reichart, era tornato a parlare della questione in un’intervista alla rivista tedesca Kicker, precisando che l’obiettivo è di cominciare la competizione a settembre 2025.

La Juventus vuole uscire dalla Superlega ma non ci riesce : è prigioniera di Real Madrid e Barcellona - La Juventus sta provando ad uscire dalla Superlega ma non ci riesce. I bianconeri devono ottenere il consenso di Real Madrid e Barcellona che però non è ancora arrivato.Continua a leggere . (Fanpage.it)