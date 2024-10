Bergamonews.it - Ex Caserme Montelungo-Colleoni: UniBg riconferma l’impegno

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. L’Università ribadisce il proprio impegno a proseguire il dialogo con le strutture ministeriali e il Commissario straordinario per l’Housing universitario, massimizzando l’impatto positivo del progetto per la comunità accademica e per la città. Lunedì 14 ottobre, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato una nota riguardo al progetto di riqualificazione e riconversione funzionale delle ex. In conformità con il DL 19/2024, le università statali devono comunicare al Ministro eventuali acquisizioni immobiliari di durata ultranovennale destinate a questo scopo, con un parere atteso entro 60 giorni. L’Università degli Studi di Bergamo aveva inviato la sua proposta il 14 giugno scorso, poi integrata da ulteriore documentazione il 9 agosto su richiesta dello stesso dicastero.