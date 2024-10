Davidemaggio.it - Le curiosità sul Tapiro di Striscia

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In occasione deld’oro numero 1.500, ricevuto da Chiara Ferragni, ecco diecisulla statuetta dorata dal muso lungo, consegnata come premio di consolazione ai cosiddetti “attapirati”, personaggi pubblici ai quali è successo qualcosa che li ha talmente avviliti da avere un muso lungo come quello del. Lesui Tapiri diLA TOP TEN La più attapirata della storia è Belén Rodríguez (31), seguita da Rosario Fiorello (27), Antonio Cassano (20), Fedez (14), Barbara D’Urso (13) e Antonella Clerici (12).