Calciomercato.it - Un tradimento dietro l’altro, la Juve ora trema: si è offerto al Real Madrid

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni che chiamano in causa anche lantus: così la strada dei bianconeri si fa in salita Archiviato il deludente pareggio casalingo ottenuto contro il Cagliari, lantus vuole immediatamente voltare pagine. Dopo la sosta per le Nazionali, però, gli uomini di Thiago Motta se la vedranno con la lanciata compagine di Baroni, in fiducia e in un ottimo periodo di forma. Ad ogni modo, a movimentare l’attenzione mediatica in casa bianconera è anche e soprattutto la questione infortuni. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itNelle ultime ore è stata ufficializzata la diagnosi per il problema accorso a Teun Koopmeiners. Nell’ottica del medio-lungo periodo, però, ancor più importante è la tegola rappresenta dal grave infortunio accorso a Gleison Bremer.