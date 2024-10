Sport.quotidiano.net - Sinner batte Djokovic: a Shanghai una vittoria da leggenda

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Passato e futuro in tribuna: Roger Federer e Carlos Alcaraz si godono il match fra una chiacchiera e l’altra. Passato? (Forse non ancora) e un futuro sempre più splendente pure in campo, dove il numero uno della porta accanto Jannikdomina nella finale dilaserba, conquistando il suo quarto master mille della carriera e il settimo titolo in stagione a soli 23 anni. Nel primo set regna un equilibrio straordinario dettato dai servizi. A Servire meglio però è, che mette a segno intorno all’ottanta per cento delle prime, contro il 60% di Jannik. L'azzurro però è più bravo a capitalizzare la ‘botta’ alla battuta, mentre i game scivolano via velocemente.