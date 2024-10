LIVE – Como-Inter Women, Serie A Femminile: cronaca e risultato in diretta (Di sabato 12 ottobre 2024) Como-Inter Women è l’incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio ‘Ferruccio’ di Seregno (MB). LIVE: Como-Inter Women (ore 18.30) 17.35 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Como-Inter Women, valida per la sesta giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali: Como (4-3-3): 22 Gilardi; 3 Guagni, 24 Rizzon, 44 Bou I Salas, 14 Ceccotti; 20 Vaitukaityte, 11 Conc, 7 Nischler; 33 Kramzar, 9 Del Estal, 27 Petzelberger.A disposizione: 30 Ruma, 78 De Bona, 2 Marcussen, 4 Spinelli, 6 Bergersen, 10 Bolden, 15 Bianchi, 16 Karlenas, 17 Sagen, 21 Picchi, 23 D’Agostino, 28 Kerr.Coach: Stefano Sottili. Inter-news.it - LIVE – Como-Inter Women, Serie A Femminile: cronaca e risultato in diretta Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è l’incontro valido per la sesta giornata del campionato di2024-2025: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio ‘Ferruccio’ di Seregno (MB).(ore 18.30) 17.35 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per la sesta giornata di. Di seguito le formazioni ufficiali:(4-3-3): 22 Gilardi; 3 Guagni, 24 Rizzon, 44 Bou I Salas, 14 Ceccotti; 20 Vaitukaityte, 11 Conc, 7 Nischler; 33 Kramzar, 9 Del Estal, 27 Petzelberger.A disposizione: 30 Ruma, 78 De Bona, 2 Marcussen, 4 Spinelli, 6 Bergersen, 10 Bolden, 15 Bianchi, 16 Karlenas, 17 Sagen, 21 Picchi, 23 D’Agostino, 28 Kerr.Coach: Stefano Sottili.

