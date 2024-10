In difesa di pedoni e ciclisti: "Vai piano" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Vai piano!" È lo slogan dei nuovi maxi manifesti affissi in città dal Comune. La nuova campagna punta a mettere al centro pedoni e ciclisti e rendere la città meno autocentrica. I manifesti riportano i dati nazionali di morti e feriti sulla strada: 74% dei feriti è su strada urbana, 44% delle vittime perde la vita in incidenti in città, il 70% dei quali avviene su strade urbane. "Un incidente a 50 orari è come cadere dal terzo piano, a 30 orari come dal primo" spiega l’assessora Valeria Melappioni accanto a Loretta Fabrizi, a Marco Scarponi, fratello del compianto Michele e alle associazioni impegnate in questa campagna di sensibilizzazione che "consisterà in diverse affissioni periodiche di manifesti e poi delle info grafiche sui social e sul sito web". Ilrestodelcarlino.it - In difesa di pedoni e ciclisti: "Vai piano" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Vai!" È lo slogan dei nuovi maxi manifesti affissi in città dal Comune. La nuova campagna punta a mettere al centroe rendere la città meno autocentrica. I manifesti riportano i dati nazionali di morti e feriti sulla strada: 74% dei feriti è su strada urbana, 44% delle vittime perde la vita in incidenti in città, il 70% dei quali avviene su strade urbane. "Un incidente a 50 orari è come cadere dal terzo, a 30 orari come dal primo" spiega l’assessora Valeria Melappioni accanto a Loretta Fabrizi, a Marco Scarponi, fratello del compianto Michele e alle associazioni impegnate in questa campagna di sensibilizzazione che "consisterà in diverse affissioni periodiche di manifesti e poi delle info grafiche sui social e sul sito web".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meno incidenti stradali - ma cresce la percentuale di ciclisti e pedoni - . . Tra gennaio e luglio 2024, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli incidenti sulle strade veneziane si sono ridotti del 17% e i decessi per sinistri del 32%, mentre risultano in lieve aumento (6%) le persone ferite. Il picco di incidentalità si è avuto nelle giornate infrasettimanali. (Veneziatoday.it)

Da 10 anni a Colorina si gioca con la vita di pedoni e ciclisti - A segnalarna la nostra lettrice Anita Mueller che chiede un tempestivo intervento a chi di dovere per. Una situazione che persiste da molti anni e che mette a rischio l'incolumità, se non addirittura la vita, di pedoni e ciclisti che si trovano a transitare a fianco della Statale 38 a Colorina. (Sondriotoday.it)

Sondrio in cantiere : ripartono i lavori in via Donegani per il sottopasso dedicato a pedoni e ciclisti - Passi avanti anche il per i cantieri allestiti per la realizzazione dell’housing sociale e del centro polifunzionale per la disabilità posti nell’area ex Enel. Questa è una delle opere programmate dall’amministrazione per il potenziamento della cosiddetta mobilità dolce e per rinforzare le connessioni tra le varie parti della città. (Ilgiorno.it)