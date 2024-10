Amica.it - X Factor 2024: le scommesse dei giudici sullo switch di Manuel Agnelli

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella seconda puntata di Bootcamp di X(andata in onda giovedì 10 su Sky e in streaming su NOW), dopo Paola Iezzi (qui il video della sua replica alla concorrente irritata per lo) tocca ascegliere il suo team. Daniel Gasperini in arte Danielle – giovane artista di Pesaro – si esibisce per lui con Il mare d’inverno di Loredana Bertè. E ifannosulla scelta del collega. Rivedremo Danielle agli Home Visit della prossima settimana. Quando dovrà conquistare il traguardo più ambito: entrare tra i concorrenti ufficiali dei Live Show, al via il 24 ottobre.