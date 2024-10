Ilrestodelcarlino.it - A Sora sulle ali dell’entusiasmo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Niente cambi di campo per Castelfidardo-Samb. Si giocherà al Mancini di Castelfidardo, domenica 20 ottobre. Niente spostameto a Jesi (per questioni di ordine pubblico) come si vociferava da giorni. La tifoseria rossoblu dovrebbe ottenere i soli 270 biglietti del settore ospiti, salvo indicazioni diverse da parte delle forze dell’ordine. Forse la scelta più giusta, in attesa dei lavori di ampliamento, e non solo, richiesti da società e tifoseria fidardensi. In attesa la squadra sta preparando la trasferta dicon il morale alto dopo il 5-0 rifilato al Termoli (prima vittoria in campionato). Dove gran protagonista è stato Nicola Gambini. Non ha segnato, ma si è preso la regìa del Castello. E’ bastato poco al centrocampista fanese: uno spezzone di partita contro il Teramo, all’esordio, e poi due da titolare, a Chieti e contro il Termoli. Risultato? Il migliore in campo.