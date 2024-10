Sinner è inarrestabile: fa a pezzi Medvedev e vola in semifinale. Ora Alcaraz? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner si sbarazza del russo Daniil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding, non al meglio fisicamente, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena un'ora e 24 minuti sul cemento cinese ed accede alle semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo affrontava il russo per la 14esima volta, la quinta quest'anno ed arriva dalla decima semifinale in un 1000, la sesta quest'anno. Sinner in semifinale troverà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 Atp e terza testa di serie, ed il ceco Tomas Machac, n.33 del ranking e 30 del seeding. Sinner nella sfida delicata con il russo parte subito forte, si aggiudica il suo servizio e si procura due palle break nel secondo game, con l'errore di Medvedev sulla prima che concede il 2-0. Iltempo.it - Sinner è inarrestabile: fa a pezzi Medvedev e vola in semifinale. Ora Alcaraz? Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Janniksi sbarazza del russo Daniil, n.5 del ranking e del seeding, non al meglio fisicamente, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena un'ora e 24 minuti sul cemento cinese ed accede alle semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo affrontava il russo per la 14esima volta, la quinta quest'anno ed arriva dalla decimain un 1000, la sesta quest'anno.introverà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos, n.2 Atp e terza testa di serie, ed il ceco Tomas Machac, n.33 del ranking e 30 del seeding.nella sfida delicata con il russo parte subito forte, si aggiudica il suo servizio e si procura due palle break nel secondo game, con l'errore disulla prima che concede il 2-0.

