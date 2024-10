Romaeuropa: al via domani Digitalive, rassegna di arti multimediali tra opere musicali create con l’AI e performance immersive (Di giovedì 10 ottobre 2024) LE SEZIONI Romaeuropa FESTIVAL PRESENTA Digitalive 11-13 ottobre Muziektheater Transparant – Leon Rogissart – Paul Boereboom Arturo Den Hartog – Marie van Luijk TEMPO REALE Nicola Ratti Ylia + Eva Geist 33EMYBW LUWEI ADV – arti Digitali dal Vivo Giacomo Lilliù dmstfctn ft. Evita Manji Petra Hermanova Caterina Tomeo MATTATOIO, ROMA https://Romaeuropa.net/festival/rassegne/Digitalive/ Waluigi’s Purgatory di dmstfctn 33EMYBW e Luwei Spettacoli in realtà virtuale, opere musicali create con l’intelligenza artificiale, riscritture di classici del teatro su Telegram, paesaggi sonori e performance immersive. Ritorna dall’11 al 13 ottobre, al Mattatoio, Digitalive, la rassegna di Romaeuropa festival curata da Federica Patti dedicata alle arti multimediali performative. Romadailynews.it - Romaeuropa: al via domani Digitalive, rassegna di arti multimediali tra opere musicali create con l’AI e performance immersive Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LE SEZIONIFESTIVAL PRESENTA11-13 ottobre Muziektheater Transparant – Leon Rogissart – Paul Boereboom Arturo Den Hartog – Marie van Luijk TEMPO REALE Nicola Ratti Ylia + Eva Geist 33EMYBW LUWEI ADV –Digitali dal Vivo Giacomo Lilliù dmstfctn ft. Evita Manji Petra Hermanova Caterina Tomeo MATTATOIO, ROMA https://.net/festival/rassegne// Waluigi’s Purgatory di dmstfctn 33EMYBW e Luwei Spettacoli in realtà virtuale,con l’intelligenzaficiale, riscritture di classici del teatro su Telegram, paesaggi sonori e. Ritorna dall’11 al 13 ottobre, al Mattatoio,, ladifestival curata da Federica Patti dedicata alleperformative.

