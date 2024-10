Anticipo Tfr, come e quando lo si può richiedere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Può succedere nella vita di avere necessità di liquidità per far fronte a spese improvvise, o per pagare dei lavori urgenti, oppure ancora per motivi di salute. In questi casi, un dipendente può decidere di ricorrere all'Anticipo del TFR, cioè del proprio trattamento di fine rapporto lavorativo. Esistono però alcune condizioni da rispettare per poterlo richiedere. come richiedere l'Anticipo sul TFR L'Anticipo del TFR è possibile fino a un massimo del 70% di quanto maturato al momento della richiesta, ed è previsto solo nei casi in cui il dipendente abbia un contratto a tempo indeterminato, e un'anzianità di servizio minima di 8 anni. Non è possibile farne domanda senza una motivazione precisa, e prevista dal proprio contratto collettivo nazionale del lavoro. Quotidiano.net - Anticipo Tfr, come e quando lo si può richiedere Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Può succedere nella vita di avere necessità di liquidità per far fronte a spese improvvise, o per pagare dei lavori urgenti, oppure ancora per motivi di salute. In questi casi, un dipendente può decidere di ricorrere all'del TFR, cioè del proprio trattamento di fine rapporto lavorativo. Esistono però alcune condizioni da rispettare per poterlol'sul TFR L'del TFR è possibile fino a un massimo del 70% di quanto maturato al momento della richiesta, ed è previsto solo nei casi in cui il dipendente abbia un contratto a tempo indeterminato, e un'anzianità di servizio minima di 8 anni. Non è possibile farne domanda senza una motivazione precisa, e prevista dal proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.

