Inchiesta sulle curve, sentito Simone Inzaghi per i contatti con il capo ultrà Ferdico (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'Inchiesta della procura di Milano sulle curve dell'Inter e del Milan. Inzaghi è stato sentito dalla Squadra Mobile sulla telefonata del 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico, uno degli arrestati, agli atti dell'indagine che ha sconvolto il mondo delle curve milanesi. L'allenatore si sarebbe impegnato a intercedere per far avere più biglietti agli ultras in vista della finale di Champions a Istanbul. Nella misura cautelare viene spiegato che "Inzaghi era già al corrente di una problematica tra la società e la curva nord". Agi.it - Inchiesta sulle curve, sentito Simone Inzaghi per i contatti con il capo ultrà Ferdico Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - L'allenatore dell'Interè statocome persona informata sui fatti nell'ambito dell'della procura di Milanodell'Inter e del Milan.è statodalla Squadra Mobile sulla telefonata del 26 maggio 2023 tra lui e Marco, uno degli arrestati, agli atti dell'indagine che ha sconvolto il mondo dellemilanesi. L'allenatore si sarebbe impegnato a intercedere per far avere più biglietti agli ultras in vista della finale di Champions a Istanbul. Nella misura cautelare viene spiegato che "era già al corrente di una problematica tra la società e la curva nord".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta curve Inter e Milan - Inzaghi sentito come persona informata sui fatti - "La società ci ha chiesto di non dire nulla, c'è un'indagine in corso", aveva detto […]. (Adnkronos) – L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito dalla squadra mobile di Milano, nell’ambito dell’inchiesta ‘Doppia curva’ che ha portato all’azzeramento dei vertici delle tifoserie dei due club milanesi. (Periodicodaily.com)

Arresti ultrà - sentito in questura il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi - Il tecnico campione d’Italia è stato sentito come persona informata sui fatti ma non indagata, soprattutto in merito al contatto con l’allora capo della curva nord Marco Ferdico, il quale, in un colloquio telefonico, ha chiesto all’ex Lazio di poter avere più biglietti per la finale di Champions League del 2023 a Istanbul. (Lettera43.it)

Inchiesta ultras - Inzaghi sentito stamattina dalla polizia di Milano (Repubblica) - Ma anche traccia di contatti e incontri con altri giocatori come Calhanoglu e Barella, sempre per la questione dei ticket. Non si esclude nemmeno che gli inquirenti possano convocare anche Barella e Çalhano?lu Simone Inzaghi sentito dalla polizia nell’ambio dell’inchiesta sugli ultras milanesi Scrive Repubblica: “L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito stamani a Milano dagli ... (Ilnapolista.it)