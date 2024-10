Tg24.sky.it - Accusò Theo Hernandez di stupro, a processo la modella Luisa Kremleva

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lasarà processata con l’accusa di aver incolpato ingiustamente diil terzino del Milan,. Per questa vicenda, se giudicata colpevole di calunnia, potrebbe essere condannata alla reclusione fino a due anni. A raccontare la storia, in Inghilterra, sono stati il Daily Mail e il Sun. Come confermato dai giudici, lasarà processata entro la fine del mese presso un tribunale della Costa del Sol. I pm che si occupano del caso hanno dichiarato in un atto di accusa preliminare la richiesta: chiedono chevenga condannata a due anni di carcere e a una multa di 12.000 sterline.