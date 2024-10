Oasport.it - L’Italia ha un giavellottista? Frattini: “Nel 2025 obiettivo confermarmi su misure oltre gli 81 metri”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Giovannisi è reso protagonista di una fantastica spallata ai Campionati Italiani Societari, spedendo il giavellotto a 83.61in quel Modena e firmando così la seconda misura italiana di sempre, alle spalle soltanto del primato nazionale che Carlo Sonego detiene dal 1999 (84.60 a Osaka). Il 21enne romagnolo, allenato da Emanuele Verni, ha aggiunto quasi seial suo vecchio primato di 77.92 e con questo lancio ed è entrato in un nuova dimensione. Giovanniha espresso la propria soddisfazione durante l’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Non mi aspettavo una misura così tanto superiore al mio personale. Dopo il 77.98 di Rieti, ai Campionati Italiani Under 23, avevo immaginato qualcosa del genere, mi sentivo di poter fare qualcosa in più perché prima di quella gara ero stato male e non ero al massimo delle mie forze.