Milan Billy Costacurta | Rafael Leao deve avere degli esempi Ma non sono in squadra…

Il Milan delude ancora, deludono i suoi campioni: Billy Costacurta punta il dito contro Rafael Leao e tutti i suoi compagni di squadra Siamo alle solite. Rafael Leao divide. Questa volta gli altri, non noi. Una divisione perfetta. C'è chi lo ama, lo considera un campione, chi invece lo paragona a M'baye Niang. Noi siamo più per la seconda ma contro la Fiorentina, almeno, Rafa è stato uno dei più positivi. Certo in una pochezza generale, soprattutto là davanti. Il giudizio di Alessandro 'Billy' Costacurta, è stato tagliente. Non solo contro di lui ma contro tutti i suoi compagni. Contro la società incapace di fare un mercato adatto al Milan, a uno spogliatorio che ha perso all'improvviso Olivier Giroud, Simone Kjaer e pure Zlatan Ibrahimovic. Fare il dirigente è un'altra cosa.

