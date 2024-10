MotoGp Giappone, Bagnaia trionfa e tallona Martin nel Mondiale (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pecco Bagnaia trionfa nel Gp del Giappone e riapre totalmente il Mondiale MotoGp quando mancano 4 gare alla fine della stagione. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, si impone a Motegi oggi 6 ottobre chiudendo in 42'09''790 e precedendo la Pramac dello spagnolo Jorge Martin, leader iridato. Terzo posto per lo L'articolo MotoGp Giappone, Bagnaia trionfa e tallona Martin nel Mondiale proviene da Webmagazine24. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pecconel Gp dele riapre totalmente ilquando mancano 4 gare alla fine della stagione. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, si impone a Motegi oggi 6 ottobre chiudendo in 42'09''790 e precedendo la Pramac dello spagnolo Jorge, leader iridato. Terzo posto per lo L'articolonelproviene da Webmagazine24. (webmagazine24)

MotoGP GP Giappone 2024, Bezzecchi: “Gara complicata, poco feeling con la Ducati 2023” - . “Non sto brillando e il feeling con la Ducati 2023 non decolla. The post MotoGP GP Giappone 2024, Bezzecchi: “Gara complicata, poco feeling con la Ducati 2023” appeared first on SportFace. La gara è stata difficile e in partenza ho perso molte posizioni in bagarre. Ho riscontrato alcune ... (Sportface)

MotoGP, le pagelle del GP del Giappone: Bagnaia gestisce, Martin limita i danni, Acosta sbaglia ancora - E l’anno prossimo sarà nel team factory… Enea Bastianini 6. Jorge Martin 9: partiva dall’undicesima posizione e, ancora più che nella Sprint Race, azzecca una partenza clamorosa e si ritrova in seconda posizione in appena tre giri. Una gara da assoluto fuoriclasse, tirando fuori il meglio dopo una ... (Oasport)

MotoGP GP Giappone 2024, Di Giannantonio: “Mi sono sentito bene per la prima volta dopo l’infortunio” - . Così Fabio Di Giannantonio dopo il piazzamento in top-10 nel GP del Giappone a Motegi. The post MotoGP GP Giappone 2024, Di Giannantonio: “Mi sono sentito bene per la prima volta dopo l’infortunio” appeared first on SportFace. “sono partito bene, ma alla prima curva c’era la giungla. ... (Sportface)