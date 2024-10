LIVE Berrettini-Rune, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: pioggia incessante sui campi esterni (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:40 Ancora un rinvio alle 10:30 per Bergs-Dimitrov (e a seguire Berrettini-Rune). Il problema è che la pioggia è tornata, o meglio adesso è intermittente, ma quanto basta per non concedere tregua. 9:08 Le notizie sono due. La prima è che si rinvia ancora l’inizio del programma (con, lo ricordiamo, la prosecuzione di Bergs-Dimitrov) alle 10:00. La seconda è che si sta asciugando manualmente il campo per renderlo pronto all’uso. Forse non siamo lontani dall’inizio delle operazioni. 8:40 Inizio del programma sui campi esterni spostato alle 9:30, ma sembra quasi più l’attesa della cancellazione generale a meno di improbabili previsioni favorevoli. 7:56 Non ci sono che due persone sulle tribune del Grandstand 2, dove al momento ancora piove e dove l’inizio dei match slitta per le 9:00. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:40 Ancora un rinvio alle 10:30 per Bergs-Dimitrov (e a seguire). Il problema è che laè tornata, o meglio adesso è intermittente, ma quanto basta per non concedere tregua. 9:08 Le notizie sono due. La prima è che si rinvia ancora l’inizio del programma (con, lo ricordiamo, la prosecuzione di Bergs-Dimitrov) alle 10:00. La seconda è che si sta asciugando manualmente il campo per renderlo pronto all’uso. Forse non siamo lontani dall’inizio delle operazioni. 8:40 Inizio del programma suispostato alle 9:30, ma sembra quasi più l’attesa della cancellazione generale a meno di improbabili previsioni favorevoli. 7:56 Non ci sono che due persone sulle tribune del Grandstand 2, dove al momento ancora piove e dove l’inizio dei match slitta per le 9:00. (Oasport)

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Holger Rune, ATP Shanghai Masters 06-10-2024 - Matteo Berrettini è riapparso un paio di giorni fa battendo O’Connell 7-6 7-6 dopo essere stato costretto al ritiro a Tokyo dunque sembra aver ritrovato la forma fisica per affrontare un cliente scomodo come Holger Rune che è in vantaggio 2-1 nei testa a testa precedenti. Se al meglio ... (Infobetting)

