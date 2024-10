Condominio l’assemblea convocata via email o whatsapp è a rischio di invalidità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Le modalità di convocazione delcondominiale sono spesso un argomento che fa discutere in, soprattutto se, per le più svariate ragioni, non si è ricevuta la comunicazione in merito alla sua convocazione. Il tema è stato affrontato dal Tribunale di Monza che, con la sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, ha affrontato una questione di grande attualità. I Giudici si sono infatti pronunciati su un tema che ha conseguenze significative per quanto concerne la validità della convocazione dele delle delibere adottate. La sentenza ha dichiarato che l’uso di strumenti di comunicazione digitali, certamente moderni e veloci, comeordinarie o SMS, non possono essere utilizzati per la convocazione delin quanto non soddisfano i requisiti di certezza ritenuti essenziali.